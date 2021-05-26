لبنان

تحركات احتجاجية وقطع طرقات.. الأسمر: قضيّتنا المركزية هي تشكيل حكومة (صور)

Lebanon 24
26-05-2021 | 04:41
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قطع عدد من المواطنين صباح اليوم الأربعاء جسر البالما - طرابلس بالاتجاهين وذلك تنفيذا للاضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري.

ولاحقا أعيد فتح السير على أوتوستراد البالما بالاتجاهين.



كما تمّ قطع طريق تعلبايا احتجاجاً على أزمة البنزين والأسعار وأعيد فتحها لاحقا.


وقطع اوتوستراد الدورة جزئيا من قبل اتحادات النقل.


وفي كلمة له خلال التحركات، أكّد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر "أنّنا نجتمع اليوم من أجل لبنان وقضيّتنا المركزية هي تشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين فوراً"، مشدّداً على أنّه "من دون حكومة لا معالجات".

وقال الأسمر: "بادروا إلى التنازلات وكفى محاصصة واتهامات ورفع مقنع للدعم كما يجري في الدواء والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية".

ولفت إلى أنّ "لبنان بحاجة إلى 5 سنوات من الإغاثة إذا بدأنا اليوم ومن أين سيتمّ تأمين الأموال؟ هل مِن أموال المودعين؟".

وأعلن "أنّنا سنبادر الى توسيع الحلقة النقابية باتجاه جبهة نقابية واحدة تواكب التطورات في لبنان وآن الأوان لتشكيل حكومة في أسرع وقت".

  

 
 
 

  

ولاحقا أعيد فتح السير على أوتوستراد البالما بالاتجاهين.

 
كما تمّ قطع طريق تعلبايا احتجاجاً على أزمة البنزين والأسعار وأعيد فتحها لاحقا.
 
 

وقطع اوتوستراد الدورة جزئيا من قبل اتحادات النقل.

 

 

 

 

 

وكان الاتحاد العمالي العام دعا إلى إضراب عام اليوم الأربعاء وذلك احتجاجا على الأوضاع المعيشية.

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