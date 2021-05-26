لبنان

بعد الخرق الامني في الايام الماضية.. انتشار للجيش في هذه المناطق

Lebanon 24
26-05-2021 | 00:50
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ينفذ الجيش انتشاراً كثيفاً غير مسبوقاً منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى اليوم، في كل من مناطق القبة، التبانة، جبل محسن وضواحيهم، تزامناً مع الخرق الامني الذي حصل في الايام الثلاث الماضية والذي تخلله رمي قنابل واطلاق رصاص في هذه المناطق، وفق ما أفاد مندوب "لبنان 24". 
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