اتصالات بين بعبدا وحزب الله وعون عاتب

كشفت مصادر مطلعة ان حركة اتصالات جرت بين رئاسة الجمهورية وقيادة حزب الله، في محاولة متجددة لتحريك المساعي الرامية الى تشكيل الحكومة، وامكان ان يقوم حزب الله بمسعى ما على خط الرئيس المكلف سعد الحريري.

ووفق المعلومات فان رئيس الجمهورية سجل عتبا على الحلفاء لعدم الوقوف الى جانبه كما ينبغي في معركته لتعزيز دور رئاسة الجمهورية ، معتبرا ان الرئيس الحريري يستفيد من هذا الموقف للاصرار على موقفه في تجاهل دور رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة.

في المقابل جدد حزب الله، عبر هذه الاتصالات موقفه بان الحل بالتوافق بين الرئيسين وانه من غير الوارد لديه اتخاذ اي موقف قد يتسبب بازمة مذهبية في هذه الظروف الدقيقة. ونصح الحزب عون وفريقه بالانفتاح اكثر على المساعي التي يقوم بها الرئيس نبيه بري، لانها الخيار الوحيد المتاح والقابل للنجاح في هذه المرحلة.

وقد عكس امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله هذا التوجه ليلا في خطابه حيث قال"الرئيس عون باق والرئيس المكلف لن يعتذر. يوجد طريق من اثنين لتشكيل الحكومة اما ان يتوجه الرئيس المكلف الى الرئيس عون ويقعدان ساعات وأياما للاتفاق على تشكيل الحكومة واما اللجوء الى صديق ثالث للمساعدة وهو الرئيس نبيه بري ولا طريق غير ذلك".