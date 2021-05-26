لبنان

إعتكاف المساعدين القضائيين عن العمل لثلاثة أيام ما عدا المهل القانونية والموقوفين

Lebanon 24
26-05-2021 | 01:06
A-
A+
Doc-P-826994-637576133320671383.jpg
Doc-P-826994-637576133320671383.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر المساعدون القضائيون في قصور عدل لبنان البيان الآتي:
"عطفاً على بياناتنا السابقة، ونظراً لما نعيشه من كوارث إقتصادية وصحية مزرية، وبما أن الموظفين في كافة الإدارات العامة يعانون من هذه الأوضاع لا سيما وأن رواتبهم لم تعد كافية لا بل أصبحت معدومة، وتماشياً مع قرار رابطة موظفي القطاع العام، الداعي إلى الإضراب العام في كافة الإدارات العامة، وإستنكاراً لما سبق ذكره، يعلن المساعدون القضائيون في كل قصور العدل في لبنان عن إلتزامهم بهذا الموقف وإعلان الإعتكاف العام في جميع المحاكم بدءاً من صباح اليوم الأربعاء الواقع في 26 آيار الجاري ولمدة ثلاثة أيام، على
أن يتم تأمين أمور الموقوفين والمهل القانونية فقط في أيام الإعتكاف".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:20 | 2021-05-26
21:18 | 2021-05-26
21:09 | 2021-05-26
19:19 | 2021-05-26
18:41 | 2021-05-26
18:21 | 2021-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website