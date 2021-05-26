إعتكاف المساعدين القضائيين عن العمل لثلاثة أيام ما عدا المهل القانونية والموقوفين

أصدر المساعدون القضائيون في قصور عدل لبنان البيان الآتي:"عطفاً على بياناتنا السابقة، ونظراً لما نعيشه من كوارث إقتصادية وصحية مزرية، وبما أن الموظفين في كافة الإدارات العامة يعانون من هذه الأوضاع لا سيما وأن رواتبهم لم تعد كافية لا بل أصبحت معدومة، وتماشياً مع قرار رابطة موظفي القطاع العام، الداعي إلى الإضراب العام في كافة الإدارات العامة، وإستنكاراً لما سبق ذكره، يعلن المساعدون القضائيون في كل قصور العدل في لبنان عن إلتزامهم بهذا الموقف وإعلان الإعتكاف العام في جميع المحاكم بدءاً من صباح اليوم الأربعاء الواقع في 26 آيار الجاري ولمدة ثلاثة أيام، علىأن يتم تأمين أمور الموقوفين والمهل القانونية فقط في أيام الإعتكاف".