لبنان

حزب الله يسعى لتهدئة "جبهة" حلفائه وهذا ما فعله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-05-2021 | 01:15
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في إطار الحراك السياسي الذي يقوم به حزب الله لتهدئة الأوضاع السياسية وخاصةً ضمن فريق المحور الواحد ، عُلم ان نائباً مارونياً إلتقى قبل  أيام أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله حيث تم التطرق الى الخلاف الحاصل بين التيار الوطني الحر وتيار المردة، ضمن مسعى يقوم به  النائب المذكور، بطلب من الحزب، لترتيب  لقاء بين قيادتي التيار الحر والمردة، وتحديدا بين النائب جبران  باسيل والنائب السابق سليمان فرنجية، لكن هذا المسعى لم ينجح نتيجة رفض فرنجية القاطع وعدم حماسة باسيل للخطوة.
وفُهم ان الحزب سيحاول مجددا التحرك في هذا الاتجاه، لان الاولوية لديه تهدئة الخلافات على "جبهة" حلفائه وتحصين التحالفات استعدادا للمرحلة المقبلة.

لبنان

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