نواب مستاؤون من طرح الموضوع والقيادة ترد

سحب التيار الوطني الحر من التداول مؤقتا موضوع التلويح بالاستقالة من مجلس النواب، بطلب من رئيس الجمهورية، وبعد "نصائح" اسداها عدد من نواب التيار للنائب جبران باسيل، انطلاقا "من ان الظروف لن تكون مساعدة لاختبار الإحجام في الشارع المسيحي نتيجة التدهور المالي والاجتماعي وهذا ما ينعكس على طموحاته الرئاسية".

وعبّر هؤلاء النواب عن استيائهم من ما اسموها "محاولات دفع التيار عنوة الى النار الانتخابية في ظروف غير ملائمة شعبيا".

في المقابل تقوم اللجنة المركزية للإنتخابات في "التيار" بدراسة إنتخابية واسعة النطاق عبر التعاقد مع إحدى أهم شركات الإحصاء في لبنان. وتفيد المعلومات انه بعد إنتهاء الدراسة وصدور النتائج سيبنى على الشيء مقتضاه في موضوع الإستقالة من المجلس النيابي والدخول في إنتخاباتٍ نيابية مبكرة .