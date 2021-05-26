لبنان

نواب مستاؤون من طرح الموضوع والقيادة ترد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-05-2021 | 01:30
A-
A+
Doc-P-826997-637576139608560477.jpg
Doc-P-826997-637576139608560477.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

سحب التيار الوطني الحر من التداول مؤقتا موضوع التلويح بالاستقالة من مجلس النواب، بطلب من رئيس الجمهورية، وبعد "نصائح" اسداها عدد من نواب التيار للنائب جبران باسيل، انطلاقا "من ان الظروف لن تكون مساعدة لاختبار الإحجام في الشارع المسيحي نتيجة  التدهور المالي والاجتماعي  وهذا ما ينعكس على طموحاته الرئاسية".

 

وعبّر هؤلاء النواب عن استيائهم من ما اسموها "محاولات دفع التيار عنوة الى النار الانتخابية في ظروف غير ملائمة شعبيا".

 

في المقابل تقوم اللجنة المركزية للإنتخابات في "التيار" بدراسة إنتخابية واسعة النطاق عبر التعاقد  مع إحدى أهم شركات الإحصاء في لبنان.  وتفيد المعلومات انه بعد إنتهاء الدراسة وصدور النتائج سيبنى على الشيء مقتضاه في موضوع الإستقالة من المجلس النيابي والدخول في إنتخاباتٍ نيابية مبكرة .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:20 | 2021-05-26
21:18 | 2021-05-26
21:09 | 2021-05-26
19:19 | 2021-05-26
18:41 | 2021-05-26
18:21 | 2021-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website