سفر الحريري أحرج الوسطاء وهذه نصيحتهم له

نُقل عن مصدر نيابي بارز عدم ارتياحه لاقدام الرئيس المكلف سعد الحريري على السفر بعد الجلسة العامة التي جدد فيها المجلس " منحه الثقة" لتشكيل الحكومة، لان هذه الخطوة اوحت ان الحريري اطمأن الى وضعه ووضع "التكليف المتجدد"في جيبه.

وقال المصدر "على الرئيس المكلف المبادرة الى تحريك ملف التشكيل آخذا في الاعتبار الغطاء السياسي الذي أمّنه له المجلس والمبادرة الى التواصل مع رئيس الجمهورية فورا،مباشرة او عبر مساعي الوسطاء، لان الطرف الاخر يمكنه ان يستغل التراخي في هذا الامر لشن هجوم مضاد تحت شعار "الحريري لا يريد التأليف" ما يحرج المجلس النيابي والحلفاء كلهم".

وفي السياق كانت لافتة "الرسالة الثانية" التي مررتها بكركي لعون والحريري في اعقاب "رسالة" البطريرك الراعي في عظة الاحد الفائت .

وخلاصة الرسالة الثانية، بحسب مصادر مسؤولة في بكركي "ان الراعي قام بما عليه وعلى الرئيسين ان يواظبا على درس الملف الحكومي بكل جوانبه للخروج بحل"، واهم ما في الرسالة البطريركية" ان على الرئيس الحريري ان يكون في لبنان للقيام بالخطوات المطلوبة لتشكيل الحكومة".