ظريف: المسار الواعي للقادة اللبنانيين سيضع لبنان على طريق الازدهار

هنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في رسالتين منفصلتين، الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله ووزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينه عكر، لمناسبة عيد المقاومة "وذكرى تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الصهيوني بتضحيات مقاتلي المقاومة الشجعان"، وذلك بحسب وكالة "إرنا".وأشار ظريف إلى "التلاحم والوحدة الاستراتيجية بين الشعب والحكومة والجيش والمقاومة اللبنانية كرمز للانتصارات على العدو الصهيوني"، معربا عن "أمنياته بالعزة والكرامة للحكومة والشعب وعوائل شهداء المقاومة".كما أكد ثقته بأن "المسار الذي بدأه القادة اللبنانيون بوعي سيضع لبنان على طريق الازدهار والاستقرار والتقدم أكثر من أي وقت مضى".