مراجعة عونية نيابية وحزبية: طعنوا العهد في اصعب ظروف

قال مصدر مطلع في قيادة "التيار الوطني الحر" ان القيادة تجري مراجعة لكل المرحلة الماضية، خصوصا في ما يتعلق بالتحالفات الانتخابية او باختيار المرشحين للانتخابات او بالعلاقة مع القيادات والكوادر الحزبية".

ويقول المصدر "ان ما اصاب التيار من داخله أسوأ من كل ما مر عليه سابقا لا سيما من اهل البيت والحلفاء. هؤلاء طعنوا العهد وتخلوا عن الحزب في أوقات مصيرية وعند اشتداد الأزمات، ولا يزالون يحاولون تعميق الشرخ معتقدين ان الظروف الحالية في البلد تقتضي ابتعادهم عن القيادة الحزبية والعهد".

ويقول المصدر "الاسوأ انهم يروجون ان قيادة التيار تتفرد بالقرارات، وهم انفسهم يعلمون انه في تيار المستقبل والثنائي الشيعي مثلا يلتزم النواب بقرارات القيادة ولم تحصل انشقاقات كثيرة ".

ويعتبر المصدر "ان قيادة التيار ماضية في المراجعة الدقيقة والمختلفة تمهيدا لاختيار مرشحي الدورة النيابية المقبلة عام ٢٠٢٢".