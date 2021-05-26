موظفو مستشفى البوار التزاموا الإضراب

أعلن موظفو مستشفى البوار الحكومي إلتزامهم الإضراب الذي دعا إليه الإتحاد العمالي العام، احتجاجا على الواقع الاقتصادي والمالي والسياسي، وطالبوا "الإدارات التي لم تنفذ مرسوم سلسلة الرتب والرواتب الاسراع في تطبيقها وخصوصا في هذه الظروف الصعبة"، مناشدين "القوى السياسية تبني اقتراح القانون الذي يدرس في لجنة الصحة العامة وهو إعادة موظفي المستشفيات الحكومية إلى كنف الإدارة العامة".