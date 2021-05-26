غادة عون "للايجار او البيع" بتوقيع كندي

قلة من متابعي نشاط مناصري النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون تنبهت الى التوقيع المذيل لليافطات الداعمة لها، التي إنتشرت في مناطق الصيفي والجميزة والحمرا والأشرفية والتي حملت عبارة "أنا غادة عون" بالعربية والفرنسية، وقلة أيضاً قد تكون تنبّهت الى إعلان عرض المبنى الذي يحمل إحدى اليافطات في المتحف للايجار ، هذا المبنى الذي قد يكون "أصحابو طفشوا من البلد" باتجاه كندا أو غيرها من دول الإنتشار بسبب ما نعيشه من أزمات كارثية متلاحقة.

متتبعو التوقيع، وهو Colco Canada، إضطروا "لغوغلته" ليدركوا بعدها أنه عائد لمنسقية "هيئة التيار الوطني الحر" في كندا برئاسة فواز بادرو، وبناءّ عليه وسنداً للقاعدة الشهيرة التي أطلقها حسني البرزان مع التحوير اللازم "اذا أردت أن تعرف ماذا يجري في منطقة المتحف وشوارع بيروت عليك أن تعرف ماذا يجري في كندا"....