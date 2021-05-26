تقول أوساط سياسية إنّ الدعوات المتزامنة من كلّ من البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ورئيس مجلس النواب، نبيه برّي، ورئيس تيار "المردة"، سليمان فرنجية، والأمين العام لـ"حزب الله"، السيد حسن نصرالله، إلى رئيس الجمهورية، ميشال عون، والرئيس المكلّف، سعد الحريري، للإسراع بالاتفاق على الحكومة هدفها "حشر" عون والحريري في الزاوية للاضطلاع بمسؤولياتهما تجاه اللبنانيين.