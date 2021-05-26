لبنان

عراجي: مستوردو الأدوية سيفرجون عن الدواء الموجود في مستودعاتهم بهذه الحالة

Lebanon 24
26-05-2021 | 02:45
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طمأن النائب عاصم عراجي عبر إذاعة "صوت كل لبنان" أن مستوردي الأدوية سيفرجون عن الدواء الموجود في مستودعاتهم بعد أن يصدر تقرير لجنة التدقيق المشتركة بين مصرف لبنان ووزارة الصحة حول صرف أموال الدعم على الدواء بين اليوم والغد، وبعد أن يتلقوا وعداً من مصرف لبنان بعدم رفع الدعم عن ادوية الأمراض المستعصية وحليب الأطفال وحصولهم على لائحة من وزارة الصحة تحدد الأدوية التي سيشملها الدعم في المرحلة المقبلة.
 
وأشار عراجي الى أن لجنة الصحة ورئيس الحكومة قد اتفقا مع سلامة على ضرورة عدم رفع الدعم عن هذه الأدوية بالإضافة الى حليب الأطفال تحت أي ظرف. وشدد عراجي على ضرورة العمل على وقف تهريب الدواء الى الخارج لما له من تأثير على فقدانه في الداخل.

وحول انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا شدد على ضرورة الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الصحية لأن الخطر ما زال موجوداً على الرغم من تشكل بعض المناعة المجتمعية.
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