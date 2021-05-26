عون يرأس اجتماعاً لـ"الأعلى للدفاع".. هذا ما سيبحثه

يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم، اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع، للبحث في تقرير وزير الداخلية والبلديات عن مكافحة التهريب، ومواضيع أمنية أخرى.