22
o
بيروت
26
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
18
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عون يرأس اجتماعاً لـ"الأعلى للدفاع".. هذا ما سيبحثه
Lebanon 24
26-05-2021
|
03:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم، اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع، للبحث في تقرير وزير الداخلية والبلديات عن مكافحة التهريب، ومواضيع أمنية أخرى.
مواضيع ذات صلة
باسيل: يبقى السؤال اين هي أموالكم أيّها اللبنانيّون؟ من أخذها؟ من حوّلها؟ غادة عون وجبران باسيل و ميشال عون؟ أو المتحكمون بالمال في البلاد؟
Lebanon 24
باسيل: يبقى السؤال اين هي أموالكم أيّها اللبنانيّون؟ من أخذها؟ من حوّلها؟ غادة عون وجبران باسيل و ميشال عون؟ أو المتحكمون بالمال في البلاد؟
27/05/2021 05:48:32
27/05/2021 05:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: حتى لو تغيّرت بعض الوجوه حيث أن بدل إميل لحود لدينا اليوم ميشال عون إلا ان السلطة في جوهرها هي نفسها تلك السلطة الأمنيّة السوريّة - اللبنانيّة التي ما بعد العام 2005 حلّ مكان "السوريّة" "حزب الله"
Lebanon 24
جعجع: حتى لو تغيّرت بعض الوجوه حيث أن بدل إميل لحود لدينا اليوم ميشال عون إلا ان السلطة في جوهرها هي نفسها تلك السلطة الأمنيّة السوريّة - اللبنانيّة التي ما بعد العام 2005 حلّ مكان "السوريّة" "حزب الله"
27/05/2021 05:48:32
27/05/2021 05:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مراقبو وزارة المالية لدى كازينو لبنان... والارقام الكبيرة
Lebanon 24
مراقبو وزارة المالية لدى كازينو لبنان... والارقام الكبيرة
27/05/2021 05:48:32
27/05/2021 05:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيلي: في هذه الحال لبنان سيلقى مصير غزة
Lebanon 24
تهديد إسرائيلي: في هذه الحال لبنان سيلقى مصير غزة
27/05/2021 05:48:32
27/05/2021 05:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
ميشال عون
تابع
الأكثر قراءة
نفذ من الأسواق.. هذا سعر فستان نادين نسيب نجيم الأصفر الذي شغل العالم (فيديو)
Lebanon 24
نفذ من الأسواق.. هذا سعر فستان نادين نسيب نجيم الأصفر الذي شغل العالم (فيديو)
02:00 | 2021-05-26
26/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما بدا منهكا ونحيفا.. جواد حسن نصرالله يحسم الجدل ويكشف مرض والده
Lebanon 24
بعدما بدا منهكا ونحيفا.. جواد حسن نصرالله يحسم الجدل ويكشف مرض والده
04:44 | 2021-05-26
26/05/2021 04:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية خطف على أوتوستراد "السيد هادي".. وفيديو يوثّقها!
Lebanon 24
عملية خطف على أوتوستراد "السيد هادي".. وفيديو يوثّقها!
05:36 | 2021-05-26
26/05/2021 05:36:45
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى جيسيكا عازار تكشف: هكذا تعرفت على خطيبي.. ومحمد رجل بكل معنى الكلمة (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى جيسيكا عازار تكشف: هكذا تعرفت على خطيبي.. ومحمد رجل بكل معنى الكلمة (فيديو)
03:00 | 2021-05-26
26/05/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحمل الأسبوع الأخير من شهر أيار على الصعيد العاطفي؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج
Lebanon 24
ماذا يحمل الأسبوع الأخير من شهر أيار على الصعيد العاطفي؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج
02:00 | 2021-05-26
26/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
21:20 | 2021-05-26
ماذا يجري في الضمان؟
21:18 | 2021-05-26
مراقبو وزارة المالية لدى كازينو لبنان... والارقام الكبيرة
21:09 | 2021-05-26
شبكة للاتجار بالشيكات المصرفية
19:19 | 2021-05-26
مداهمات للجيش في التبانة
18:41 | 2021-05-26
"سوق عكاظ" التهريب في مجلس الدفاع
18:21 | 2021-05-26
برّي يتحرك في كل الاتجاهات ويتكتّم على مضمون اتصالاته
فيديو
الكشف عن هاتف "5G" متطوّر ومجهّز بأحدث معالج من "Qualcomm"
Lebanon 24
الكشف عن هاتف "5G" متطوّر ومجهّز بأحدث معالج من "Qualcomm"
11:00 | 2021-05-26
27/05/2021 05:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بالرقص بفستان "تايغر" مكشوف الصدر.. وتتعرض للهجوم (فيديو)
Lebanon 24
رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بالرقص بفستان "تايغر" مكشوف الصدر.. وتتعرض للهجوم (فيديو)
08:00 | 2021-05-26
27/05/2021 05:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صراع شرس بين تمساحين داخل ملعب غولف (فيديو)
Lebanon 24
صراع شرس بين تمساحين داخل ملعب غولف (فيديو)
05:00 | 2021-05-26
27/05/2021 05:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact