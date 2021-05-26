لبنان

عون يرأس اجتماعاً لـ"الأعلى للدفاع".. هذا ما سيبحثه

Lebanon 24
26-05-2021 | 03:19
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 يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم، اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع، للبحث في تقرير وزير الداخلية والبلديات عن مكافحة التهريب، ومواضيع أمنية أخرى.
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