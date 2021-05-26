بعد 6 أشهر من خطفه.. عدنان دباجة وصل إلى مخفر جويا

وصل رجل الأعمال عدنان دباجة صباح اليوم إلى مخفر جويا في قوى الأمن بعدما كان خطف منذ حوالي الـ6 أشهر.

وكان دباجة ابن بلدة القرعون قد خطف منذ حوالي الـ 6 أشهر، والملفت أنّه لم يعرف كيف تمت عملية الإفراج عنه حتى الآن.