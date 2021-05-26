لبنان

بعد 6 أشهر من خطفه.. عدنان دباجة وصل إلى مخفر جويا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-05-2021 | 03:32
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وصل رجل الأعمال عدنان دباجة صباح اليوم إلى مخفر جويا في قوى الأمن بعدما كان خطف منذ حوالي الـ6 أشهر.
وكان دباجة ابن بلدة القرعون قد خطف منذ حوالي الـ 6 أشهر، والملفت أنّه لم يعرف كيف تمت عملية الإفراج عنه حتى الآن.
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