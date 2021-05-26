طقس ربيعي مستقر خلال الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في الداخل، بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال والساحل.وجاء في النشرة الاتي:في التفاصيل، طقس ربيعي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.ملاحظ : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار ما بين 18 و 27 درجة).الأربعاء: صاف اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر.الخميس: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في الداخل، بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال والساحل .الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية ، تنشط الرياح ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.السبت: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات في الفترة المسائية.- الحرارة على الساحل من 17 الى 28 درجة، فوق الجبال من 12 الى 28 درجة، في الداخل من 13 الى 24 درجة.- الرياح السطحية:جنوبية غربية، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.- الانقشاع: متوسط اجمالا.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50و 75%- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 5,31- ساعة غروب الشمس: 19,40