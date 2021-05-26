"العسكرية" أصدرت حكما غيابيا بسجن خليل حسن يعقوب لسنة وشهر لنيله من سمعة الأمن العام

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، أصدرت حكما غيابيا قضى بسجن خليل حسن يعقوب مدة سنة وشهر، وذلك لاقدامه على فبركة ونشر أخبار كاذبة بحق رئيس أمانة سر المدير العام للأمن العام العقيد مرشد الحاج سليمان، كما لنيله من سمعة المديرية العامة للأمن العام.