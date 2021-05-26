لبنان

العثور على قذيفة هاون قديمة في مرفأ صيدا الجديد

Lebanon 24
26-05-2021 | 04:43
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عثر في مرفأ صيدا الجديد على قذيفة هاون من عيار 82 ملم كانت ضمن حمولة خردة حديد اتت من البقاع تم تفريغها على رصيف المرفأن، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام". 

وعلى الأثر تم ابلاغ القوى الأمنية التي حضرت الى المكان، وكشف خبير عسكري في الجيش على القذيفة فتبين انها قديمة العهد، ويجري العمل على نقلها من المكان.
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