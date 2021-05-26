لبنان

كتاب جوابي من وزير المالية إلى مؤسسة كهرباء لبنان.. ماذا في مضومنه؟

Lebanon 24
26-05-2021 | 05:07
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وجّه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كتاباً جوابياً إلى مؤسسة كهرباء لبنان يطلب منها إفادة وزارة المالية عن الآلية لتسديد المستحقات المترتبة على المؤسسة لصالح خزينة الدولة من سلف الخزينة وتحويلات أخرى سيما أن المبالغ المترتبة خلال الفترة الممتدة من العام 1997 ولغاية 31/12/2020 وفق بيان كل من فرق التدقيق وحسابات محتسب المالية المركزي قد بلغت ما يقارب 37 ألف مليار و72 مليار و 780 مليون و268000  و238 ليرة لبنانية. 
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