نتائج فحوص رحلات وصلت إلى بيروت: 12 حالة إيجابية

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 23 و24 أيار، وأظهرت النتائج وجود 12 حالة إيجابية، وجاءت نتائج 23/5/2021 كالتالي:رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 418 (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية الرقم 406 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 828 (جميعها سلبية)رحلة دمشق: شركة Q6 الرقم 201 (جميعها سلبية)رحلة دبي: الشركة الإماراتية الرقم 957 (جميعها سلبية)رحلة عمان: شركة MEA الرقم 311 (حالة إيجابية واحدة)رحلة بغداد: الشركة العراقية الرقم 131 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: شركة MEA الرقم 305 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 416 (جميعها سلبية)رحلة برلين: شركة EW الرقم 9982 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 824 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة MEA الرقم 266 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الشارقة: شركة G9 الرقم 385 (جميعها سلبية)رحلة الرياض: شركة SV الرقم 643 (جميعها سلبية)رحلة جدة: شركة MEA الرقم 2365 (جميعها سلبية)رحلة دبي: شركة MEA الرقم 427 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت: شركة LH الرقم 1306 (جميعها سلبية)رحلة البصرة: شركة MEA الرقم 333 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت: شركة MEA الرقم 218 (جميعها سلبية)رحلة دمشق: شركة Q6 الرقم 205 (جميعها سلبية)رحلة لارنكا: شركة MEA الرقم 262 (جميعها سلبية)رحلة بغداد: شركة MEA الرقم 323 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي: شركة EY الرقم 535 (جميعها سلبية)رحلة أضنا: شركة AJ الرقم 7836 (جميعها سلبية)رحلة دبي: الشركة الإماراتية الرقم 953 (جميعها سلبية)رحلة باريس: شركة MEA الرقم 212 (جميعها سلبية)رحلة بغداد: الشركة العراقية الرقم 1313 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: الشركة المصرية الرقم 711 (جميعها سلبية)رحلة عمان: شركة RJ الرقم 403 (جميعها سلبية)رحلة أثينا: شركة MEA الرقم 254 (جميعها سلبية)رحلة النجف: شركة MEA الرقم 327 (أربع حالات إيجابية)رحلة اسطنبول: شركة MEA الرقم 268 (جميعها سلبية)رحلة دبي: شركة FZ الرقم 159 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة: شركة MEA الرقم 437 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: شركة MEA الرقم 307 (حالة إيجابية واحدة)رحلة باريس: شركة Air France الرقم 564 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 826 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة Pegasus الرقم 862 (جميعها سلبية)رحلة دبي: شركة MEA الرقم 429 (جميعها سلبية)رحلة الغردقة: شركة FEG الرقم 1415 (جميعها سلبية)رحلة الغردقة: شركة PER الرقم 001 (جميعها سلبية)وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 24/5/2021 كالتالي:رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 418 (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية الرقم 406 (جميعها سلبية)رحلة كوبنهاغن: شركة MEA الرقم 226 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 828 (جميعها سلبية)رحلة عمان: شركة RJ الرقم 407 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: الشركة المصرية الرقم 713 (جميعها سلبية)رحلة السليمانية: الشركة العراقية الرقم 133 (جميعها سلبية)رحلة دبي: الشركة الإماراتية الرقم 957 (جميعها سلبية)رحلة لارنكا: شركة MEA الرقم 262 (جميعها سلبية)رحلة عمان: شركة MEA الرقم 311 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 416 (جميعها سلبية)رحلة النجف: الشركة العراقية الرقم 139 (حالتان إيجابيتان)رحلة اسطنبول: شركة MEA الرقم 266 (جميعها سلبية)رحلة الشارقة: شركة G9 الرقم 385 (حالتان إيجابيتان)رحلة دوسلدورف: شركة EW الرقم 9980 (جميعها سلبية)رحلة بغداد: الشركة العراقية الرقم 1311 (جميعها سلبية)رحلة دبي: شركة MEA الرقم 427 (جميعها سلبية)رحلة لارنكا: شركة CY الرقم 120 (جميعها سلبية)رحلة يرفان: شركة MEA الرقم 276 (جميعها سلبية)رحلة بغداد: شركة MEA الرقم 323 (جميعها سلبية)