دياب التقى طرّاف ورشدي وكومار جاه.. وهذا ما جرى بحثه

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، المدير الإقليمي في دائرة المشرق لمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه، بحضور نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع والخارجية، زينة عكر، وجرى البحث في المشاريع التي يتم تقديمها للبنان.