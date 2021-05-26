لبنان

إجتماع لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري.. وهذه عناوينه

Lebanon 24
26-05-2021 | 05:54
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تعقد اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر اجتماعاً ومؤتمراً صحفياً الساعة 10.30 من صباح يوم الجمعة الواقع فيه 28/5/2021 أمام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث تحت عنوان:

1- «تأمين حقوق الموظفين ورواتبهم ومخصصاتهم»
2- «استمرار إقفال المراكز حتى تطبيق القانون».
 
 
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