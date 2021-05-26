إجتماع لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري.. وهذه عناوينه

تعقد اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر اجتماعاً ومؤتمراً صحفياً الساعة 10.30 من صباح يوم الجمعة الواقع فيه 28/5/2021 أمام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث تحت عنوان:1-«تأمين حقوق الموظفين ورواتبهم ومخصصاتهم»2-«استمرار إقفال المراكز حتى تطبيق القانون».