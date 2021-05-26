لبنان

تعيين الأب روي عبد الله أمينا للسر العام للرهبانية المارونية المريمية

Lebanon 24
26-05-2021 | 06:02
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 وزع المركز الكاثوليكي للاعلام البيان الصادر عن أمانة سر الرهبانية المارونية المريمية وفيه أن "مجلس المدبرين العامين برئاسة رئيس عام الرهبانية المريمية الاباتي بيار نجم، وبعد موافقة المفوض الحبري صاحب السيادة المطران حنا علوان، وعلى أثر استقالة أمين السر العام السابق لأسباب صحية الاب جان أبو شروش، قد عين الأب روي عبد الله أمينا للسر العام للرهبانية".
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