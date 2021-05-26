يوم مجاني للراغبين بتلقي اللقاح في بعلبك الهرمل.. وهذه التفاصيل

بتوجيهات من وزارتي الصحة والداخلية سيقام نهار السبت الواقع في ٢٩ ايار ٢٠٢١ من الساعة ٨ صباحاً لغاية ٦ مساءً حملة وطنية للتلقيح ضد وباء كورونا وهو يوم مجاني لتلقي اللقاح في بعلبك الهرمل للذين تتراوح اعمارهم من ٣٠ سنة لغاية ٦٥ سنة، لبنانيي الجنسية او مقيمين وبإمكان الاشخاص الراغبين بتلقي اللقاح اخذ الجرعة الاولى في عدد من المراكز المعتمدة في بعلبك الهرمل: مركز مقنة الصحي، مركز البتول الصحي ومركز تمنين الصحي.وفي حال كان الشخص مسجلاً على المنصة الخاصة باللقاحات، يجب احضار مستند التعريف المستخدم في عملية التسجيل، اما في حال عدم تسجيله على المنصة يجب إحضار أي من الأوراق الثبوتية التالية : هوية _ جواز سفر _ اخراج قيد فردي،او أي مستند تعريف حيث سيقوم المركز بمساعدته على التسجيل.