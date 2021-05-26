لبنان

بري دعا الى جلسة للجان المشتركة في 2 حزيران

Lebanon 24
26-05-2021 | 06:10
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 دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة مشتركة للجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء في 2 حزيران المقبل، وذلك لدرس الآتي:

1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7453 الرامي الى انشاء نقابة الزامية للنفسانيين في لبنان.
2- اقتراح القانون الرامي الى تسوية الاوضاع المالية والضريبية للمصانع والمزارع والمطاعم والفنادق خلال الفترة الاستثنائية التي تعيشها البلاد وتحفيزها على الصمود والاستمرار (تشرين الاول 2019 - كانون الاول 2020)
3- اقتراح القانون الرامي الى حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر.
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