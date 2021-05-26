لبنان

من أصحاب السوابق بسرقات السوبرماركت.. هل وقعتم ضحيّته؟ (صورة)

Lebanon 24
26-05-2021 | 06:19
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 صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: 

"بتاريخ 23-5-2021، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت احدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف المدعو:

- م. ج. (مواليد عام 1959، لبناني)

لإقدامه على السرقة من داخل سوبر ماركت في محلة الحمراء.

بالتحقيق معه من قبل فصيلة راس بيروت في وحدة شرطة بيروت، اعترف بما نسب اليه، وقد تبين انه من أصحاب السوابق بجرم سرقة.
 


لذلك وبناء لإشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه، الحضور إلى ثكنة حبيش - فصيلة رأس بيروت الكائنة في محلة الحمراء - شارع بليس قرب الجامعة الاميركية AUB، أو الاتصال على الرقم: 740942-01 أو 749021-01، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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