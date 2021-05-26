من أصحاب السوابق بسرقات السوبرماركت.. هل وقعتم ضحيّته؟ (صورة)

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:"بتاريخ 23-5-2021، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت احدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف المدعو:- م. ج. (مواليد عام 1959، لبناني)لإقدامه على السرقة من داخل سوبر ماركت في محلة الحمراء.بالتحقيق معه من قبل فصيلة راس بيروت في وحدة شرطة بيروت، اعترف بما نسب اليه، وقد تبين انه من أصحاب السوابق بجرم سرقة.