السفير الياباني يجول في الضاحية الجنوبية

نظم اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية جولةً للسفير الياباني في لبنان تاكيشي اكوبو وممثلة اليونيسيف يوكي موكويو على مشروع الخزان الذي يسع 3500 متر مكعب والذي أنشأه الاتحاد بالتعاون مع دولة اليابان واليونيسيف، وهناك كانت كلمة شكر من فعاليات أهل المنطقة.

بعد تفقده للخران الذي يغذي مساحةً كبيرةً من منطقة الاوزاعي على مستوى مياه الشرب، توجه الوفد الى مقر الاتحاد على طريق المطار حيث كانت كلمات لكل من الشخصيات تحدثوا فيها عن أهمية المشروع واستعرضوا عدداً من المشاريع المستقبلية في لبنان، وكلمة لرئيس الاتحاد محمد درغام نوّه فيها بجهود دولة اليابان الانمائية وحضورها الى جانب اهل الضاحية الجنوبية وتمنى تطوير هذا التعاون ليشمل مجالات اخرى.

اللقاء شهد عرضاً لمقاطع عرضت المشاريع المشتركة بين السفارة اليابانية والاتحاد بالتعاون مع اليونيسيف خلال الأعوام الماضية، بالإضافة الى توزيعٍ للدروع عربون شكر من الاتحاد لليابان واليونيسيف على جهودهما في الضاحية الجنوبية.