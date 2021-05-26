بالاسماء... الفائزون في الانتخابات التكميلية لنقابة المستشفيات في لبنان

فاز في الانتخابات التكميلية لمجلس نقابة المستشفيات في لبنان 6 اعضاء بالتزكية وهم:عن الاقامة القصيرة:السيد فادي علامه (مستشفى الساحل الجامعي)الاب مارك سعاده (مستشفى سيدة المعونات الجامعي)السيدة رولا زهار (مستشفى جبل لبنان الجامعي)السيد ريتشارد هيكل (مستشفى هيكل)السيد عزام اسوم (مستشفى الاسلامي)عن الاقامة الطويلة :السيد ميشال شاهين (مركز بحنس الطبي)كما فاز بالتزكية عن لجنة الآداب الاستشفائية كل من :الدكتور اسد شرف الدين (مستشفى العيون)السيد بطرس جلخ (مستشفى العين والاذن)السيد جورج الغول (مستشفى سرحال)كذلك اجريت انتخابات هيئة مكتب النقابة وفاز بالتزكية:الرئيس: المهندس سليمان هارون (مستشفى هارون - عمارة شلهوب)، نائب الرئيس: السيد فادي علامة ( مستشفى الساحل – الغبيري)، امين السر: السيد محمد على حمندي (مستشفى المقاصد- بيروت الجامعي )، امين الصندوق: السيد ميشال شاهين ( مستشفى بحنس الطبي).والاعضاء : الدكتور انطوني نصر (مستشفى سان شارل - الفياضية – بعبدا)، الدكتور علي عبدالله (مستشفى رياق- البقاع)، السيدة غادة القرعاوي (مستشفى البقاع – البقاع)، السيدة رولى زهار (مستشفى جبل لبنان – الحازمية الجامعي)، السيد حسين شقير( مستشفى الرسول الآعظم - طريق المطار)، السيد ريتشارد هيكل (مستشفى هيكل – الكورة)، الأب مارك سعادة (مستشفى سيدة المعونات – جبيل الجامعي) والسيد عزام اسوم ( المستشفى الاسلامي – طرابلس).