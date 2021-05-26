لبنان

بالاسماء... الفائزون في الانتخابات التكميلية لنقابة المستشفيات في لبنان

Lebanon 24
26-05-2021 | 06:37
A-
A+
Doc-P-827104-637576332217607969.jpg
Doc-P-827104-637576332217607969.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فاز  في الانتخابات التكميلية لمجلس نقابة المستشفيات في لبنان  6 اعضاء بالتزكية وهم:

عن الاقامة القصيرة:

السيد فادي علامه (مستشفى الساحل الجامعي)

الاب مارك سعاده (مستشفى سيدة المعونات الجامعي)

السيدة رولا زهار (مستشفى جبل لبنان الجامعي)

السيد ريتشارد هيكل (مستشفى هيكل)

السيد عزام اسوم  (مستشفى الاسلامي)

عن الاقامة الطويلة :

السيد ميشال شاهين   (مركز بحنس الطبي)

 

كما فاز بالتزكية عن لجنة الآداب الاستشفائية كل من :

الدكتور اسد شرف الدين (مستشفى العيون)

السيد بطرس جلخ  (مستشفى العين والاذن)

السيد جورج الغول (مستشفى سرحال)


كذلك اجريت انتخابات هيئة مكتب النقابة وفاز بالتزكية:

الرئيس: المهندس سليمان هارون (مستشفى هارون - عمارة شلهوب)،  نائب الرئيس: السيد فادي علامة ( مستشفى الساحل – الغبيري)، امين السر: السيد محمد على حمندي (مستشفى المقاصد- بيروت الجامعي )، امين الصندوق: السيد ميشال شاهين ( مستشفى بحنس الطبي).

والاعضاء :  الدكتور انطوني نصر (مستشفى سان شارل - الفياضية – بعبدا)، الدكتور علي عبدالله (مستشفى رياق- البقاع)، السيدة غادة القرعاوي (مستشفى البقاع – البقاع)، السيدة رولى  زهار (مستشفى جبل لبنان – الحازمية الجامعي)، السيد حسين شقير( مستشفى الرسول الآعظم  - طريق المطار)، السيد ريتشارد هيكل (مستشفى هيكل – الكورة)، الأب مارك سعادة (مستشفى سيدة المعونات – جبيل الجامعي) والسيد عزام اسوم ( المستشفى الاسلامي – طرابلس).

 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:20 | 2021-05-26
21:18 | 2021-05-26
21:09 | 2021-05-26
19:19 | 2021-05-26
18:41 | 2021-05-26
18:21 | 2021-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website