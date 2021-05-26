لبنان

هل تبصر البطاقة التمويلية النور قريبا؟

Lebanon 24
26-05-2021 | 07:04
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وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم المرسوم الرقم 7797 تاريخ 26 أيار، القاضي بإحالة مشروع قانون معجل الى مجلس النواب يرمي الى اقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويلها.
 
 
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