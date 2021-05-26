لبنان

في طرابلس... بقرة نافقة (صور)

Lebanon 24
26-05-2021 | 14:06
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عمل عناصر من شرطة بلدية طرابلس على طمر بقرة نافقة بعد العثورعليها في زيتون ابي سمراء في  طرابلس خلف ثانوية الجنان، وذلك عبر إستخدام جرافة، تجنباً لانتشار الروائح     والامراض التي من الممكن ان تنتج عنها.
 
 
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