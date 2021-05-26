في طرابلس... بقرة نافقة (صور)

عمل عناصر من شرطة بلدية طرابلس على طمر بقرة نافقة بعد العثورعليها في زيتون ابي سمراء في طرابلس خلف ثانوية الجنان، وذلك عبر إستخدام جرافة، تجنباً لانتشار الروائح والامراض التي من الممكن ان تنتج عنها.