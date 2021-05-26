لبنان

في ظل الازمة الاقتصادية.. إعلان من مركز طب العائلة في "أوتيل ديو" للمواطنين

Lebanon 24
26-05-2021 | 07:13
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في ظلّ هذه الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة، يعلن مركز طب العائلة في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس عن استقبال جميع المواطنين في مستوصفه الذي يقدّم رعاية علاجية ووقائية شاملة واستشارات مع متخصصين في مختلف المجالات لجميع الأشخاص وكل الأعمار. وتشمل الخدمات الطبية المقدّمة الاختصاصات التالية:

- علاج الأمراض المزمنة (داء السكري، ارتفاع ضغط الدم، الربو، انسداد رئوي...)

- علاج المشاكل الطبية الحادة (الحمى، آلام البطن، آلام المفاصل، السعال...)

- علاج الأمراض النفسية

- الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة (اللقاحات وإرشادات لنمط حياة صحي)

- الرعاية الصحية للمرأة (الفحص الروتيني)

- الرعاية الروتينية للطفل واللقاحات

- طب المراهقين

- طب البالغين

- طب الشيخوخة

يمكن الاستفادة من معاينة طبية عامة مقابل بدل رمزي قيمته 000 10 ل.ل.

لحجز موعد، يُرجى الاتصال على 604000-01 مقسم 8191
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