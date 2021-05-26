المولدات الكهربائية... خارجة عن الخدمة

تستمر ازمة المحروقات في مختلف المناطق اللبنانية، والازمة لا تتوقف عند التقنين في بيع مادة البنزين، انما تطال مادة المازوت، وبالتالي يجد أصحاب المولدات انفسهم امام تقنين واضح خلال شرائهم مادة المازوت.أمام هذا الواقع وامام صعوبة حصول أصحاب المولدات على الكمية الوافية من المازوت، يعمد بعضهم الى تخفيف ساعات التغذية عبر المولدات، فيما عمد البعض الآخر الى اطفاء مولداتهم بشكل كلي.