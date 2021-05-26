القاضي سهيل عبود يتعرض للتهديد... اليكم التفاصيل (صورة)

تلقى مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إتصالاً من مجهول حمل تهديداً بالقتل للنائب العام التمييزي وعائلته في حال الإستمرار بتوقيف وإستدعاء ناشطين في التيار الوطني الحر على خلفية الحملة القائمة ضده وتعليق يافطات، كما تناول بالشتم والتهديد لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

وتتولى شعبه المعلومات التحقيق. واحال الرئيس عبود كتابا بذلك الى النائب العام التمييزي لاتخاذ اللازم.