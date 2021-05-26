الاسد يهنىء عون بعيد المقاومة والتحرير

تلقى رئيس الجمهورية ميشال عون برقية تهنئة بعيد المقاومة والتحرير من الرئيس السوري بشار الأسد، وبرقيات بمناسبة عيد الفطر من رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والرئيس الإيراني حسن روحاني، ورئيس قيرغيزستان صادر زاباروف.