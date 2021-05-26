عويدات أحال شكاوى القوات والقومي الى شعبة المعلومات

أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي الشكاوى المتبادلة بين حزبي القوات اللبنانية والسوري القومي الإجتماعي على خلفية العرض العسكري الذي أقامه الأخير في شارع الحمرا يوم الأحد الماضي.وكان الحزبان قد تقدما بشكاوى متبادلة ضد بعضهما أمام النيابة العامة التمييزية بجرائم التحريض على القتل وإثارة النعرات الطائفية.