لبنان

عويدات أحال شكاوى القوات والقومي الى شعبة المعلومات

Lebanon 24
26-05-2021 | 08:06
A-
A+
Doc-P-827136-637576386757558214.jpg
Doc-P-827136-637576386757558214.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي الشكاوى المتبادلة بين حزبي القوات اللبنانية والسوري القومي الإجتماعي على خلفية العرض العسكري الذي أقامه الأخير في شارع الحمرا يوم الأحد الماضي.
وكان الحزبان قد تقدما بشكاوى متبادلة ضد بعضهما أمام النيابة العامة التمييزية بجرائم التحريض على القتل وإثارة النعرات الطائفية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:20 | 2021-05-26
21:18 | 2021-05-26
21:09 | 2021-05-26
19:19 | 2021-05-26
18:41 | 2021-05-26
18:21 | 2021-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website