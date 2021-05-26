لبنان

المديرية العامة للنفط: هذه هي صلاحياتي

Lebanon 24
26-05-2021 | 08:13
A-
A+
Doc-P-827139-637576391818303441.jpg
Doc-P-827139-637576391818303441.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه البيان التالي:
رداً على بعض ما جاء من تصريحات حول مسؤوليتها المباشرة في تأمين الكميات الكافية للمحروقات، أوضحت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه ان دورها يقتصر على تحديد احتياجات السوق والقطاعات وفق دراسات مبنية على أرقام واحصاءات يتم تيويمها دورياً، آخذة بالاعتبار الطلب على المحروقات زيادة او انخفاضاً بناء على عدة عوامل موضوعية وفي مقدمها النشاط الاقتصادي والأزمات وفترات الاقفال. وهي وضعت هذه المعطيات والنتائج  بتصرف المعنيين في مصرف لبنان بتوجيهات من وزير الطاقة والمياه لسداد أي ثغرة في الاسواق. علماً ان فتح الاعتمادات لإدخال البواخر وتفريغها يعود الى مصرف لبنان.
وختمت المديرية العامة للنفط بأنها تعمل وفق آلية تنظيم حركة السوق وخلق التوازن المطلوب، وهي على تواصل يومي مع جميع الأجهزة المعنية في خطوات استباقية لمنع تهريب المحروقات كما وتحديد كميات التوزيع وفق نظام حصص في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، مما يحد من محاولات التخزين والبيع  في السوق السوداء، داعيةً الى عدم تحميلها مسؤوليات ليس من ضمن صلاحياتها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:20 | 2021-05-26
21:18 | 2021-05-26
21:09 | 2021-05-26
19:19 | 2021-05-26
18:41 | 2021-05-26
18:21 | 2021-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website