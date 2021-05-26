دياب عرض وشيا الاوضاع العامة في البلاد

استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا يرافقها نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية الجديد ريتشارد مايكلز في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه الجديدة. وجرى عرض للأوضاع العامة.