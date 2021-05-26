لبنان

دياب عرض وشيا الاوضاع العامة في البلاد

Lebanon 24
26-05-2021 | 09:27
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استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا يرافقها نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية الجديد ريتشارد مايكلز في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه الجديدة. وجرى عرض للأوضاع العامة.
 
 
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