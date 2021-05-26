وزير الخارجية الروسي يستقبل الممثل الخاص للرئيس الحريري

استقبل وزير الخارجية الروسية السيد مخائيل بوغدانوف اليوم الممثل الخاص للرئيس المكلف تشكيل الحكومة ورئيس تيار المستقبل السيد سعد الحريري ، جورج شعبان

وجرى خلال اللقاء تبادل معمق لوجهات النظر للاوضاع في الشرق الاوسط مع التركيز على الوضع في لبنان.

وفي هذا السياق تناول البحث بشكل اساسي مهمة تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة سعد الحريري قادرة على حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الملٌحة والحادة الماثلة امام لبنان.

وقد اكد الجانب الروسي على موقفه المبدئي الثابت في دعم سيادة لبنان واستقلاله ووحدة اراضيه وكذلك الاستقرار للبنان الصديق.