لبنان

انخفاض إضافي بعدد الحالات النشطة بكورونا في بعلبك الهرمل

Lebanon 24
26-05-2021 | 09:40
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أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في تصريح أن "عدد الإصابات الإجمالي في محافظة بعلبك الهرمل منذ شهر شباط 2020 بلغ 32177 إصابة بفيروس كورونا، وعدد الحالات النشطة انخفض مقارنة بالاسبوع الماضي من 1303 حالة ليسجل 728 حالة، وعدد حالات الشفاء بلغ 30818 حالة، وتم تسجيل 694 حالة وفاة حتى اللحظة".

وطلب خضر من المواطنين "التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات حفاظا على السلامة العامة، وللحد من انتشار الوباء".
 
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