في الميناء... جسم غريب

عثر على جسم مشبوه داخل المياه في بحر الميناء مقابل حلويات المبسوط وعلى الفور حضرت الى المكان دورية من الجيش والقوى الامنية وتم ضرب طوق امني في المكان وبعد الكشف عليها من قبل الخبير العسكري تبين انها قنبلة يدوية دفاعبة قديمة العهد غير معدة للتفجيروافادت المصادر انه تم نقل القنبلة الى مكان آمن.