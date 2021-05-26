لبنان

اليازا تناشد وزارة الاشغال (صورة)

Lebanon 24
26-05-2021 | 09:52
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تكرر"اليازا" نداءاتها الى وزارة الاشغال العامة والنقل لمعالجة الحفر الخطيرة على جسر برج حمود الاشرفية. يذكر ان هذه الحفر تشكل خطرا على المواطنين اثناء تنقلهم في المنطقة.
 
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وزارة الاشغال

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