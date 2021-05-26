اليازا تناشد وزارة الاشغال (صورة)

تكرر"اليازا" نداءاتها الى وزارة الاشغال العامة والنقل لمعالجة الحفر الخطيرة على جسر برج حمود الاشرفية. يذكر ان هذه الحفر تشكل خطرا على المواطنين اثناء تنقلهم في المنطقة.