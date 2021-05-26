سرقة سيارة في البترون

أقدم مجهولون ليلا على سرقة سيارة رباعية الدفع "تويوتا" لصاحبها ميلاد شاهين من أمام منزله في مدينة البترون بالكسر والخلع. وباشرت الاجهزة الامنية تحقيقاتها لمعرفة هوية الفاعلين.