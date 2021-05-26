لبنان

سرقة سيارة في البترون

Lebanon 24
26-05-2021 | 10:17
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أقدم مجهولون ليلا على سرقة سيارة رباعية الدفع "تويوتا" لصاحبها ميلاد شاهين من أمام منزله في مدينة البترون بالكسر والخلع. وباشرت الاجهزة الامنية تحقيقاتها لمعرفة هوية الفاعلين.
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