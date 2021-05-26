لبنان

هذا ما حصل في بعلبك بسبب خلاف على قطعة أرض!

Lebanon 24
26-05-2021 | 10:56
A-
A+
Doc-P-827185-637576487794523534.jpg
Doc-P-827185-637576487794523534.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم شاب على إطلاق النار باتجاه عمّه ح.ب. ونجله في بعلبك، بسبب خلاف على قطعة أرض.
 
ونقل الجريحان إلى مستشفى دار الحكمة في بعلبك للمعالجة، فيما تعمل القوى الأمنية على ملاحقة مطلق النار.
 
 
مواضيع ذات صلة
استشهاد جندي في الجيش بإطلاق نار في بعلبك.. والخلفية ثارية
lebanon 24
27/05/2021 05:55:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اشكال واطلاق قذائف.. إطلاق نار على محل تجاري في بعلبك
lebanon 24
27/05/2021 05:55:23 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع إطلاق نار وقذائف في بعلبك
lebanon 24
27/05/2021 05:55:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر أميركية: مقتل 8 أشخاص جراء إطلاق نار في كاليفورنيا
lebanon 24
27/05/2021 05:55:23 Lebanon 24 Lebanon 24

إطلاق نار

بعلبك

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:20 | 2021-05-26
21:18 | 2021-05-26
21:09 | 2021-05-26
19:19 | 2021-05-26
18:41 | 2021-05-26
18:21 | 2021-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website