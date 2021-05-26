هذا ما حصل في بعلبك بسبب خلاف على قطعة أرض!

أقدم شاب على إطلاق النار باتجاه عمّه ح.ب. ونجله في بعلبك، بسبب خلاف على قطعة أرض.

ونقل الجريحان إلى مستشفى دار الحكمة في بعلبك للمعالجة، فيما تعمل القوى الأمنية على ملاحقة مطلق النار.