ماكرون التقى قائد الجيش:لدعم الجيش لما في ذلك من استقرار للبنان

استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الاليزيه قائد الجيش العماد جوزاف عون وعرض معه وضع الجيش والتحديات التي يواجهها في هذه المرحلة.

وشدد ماكرون على اهمية دعم الجيش لما في ذلك من استقرار للبنان.