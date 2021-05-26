لبنان

ماكرون التقى قائد الجيش:لدعم الجيش لما في ذلك من استقرار للبنان

Lebanon 24
26-05-2021 | 13:00
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استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الاليزيه قائد الجيش العماد جوزاف عون وعرض معه وضع الجيش والتحديات التي يواجهها في هذه المرحلة. 
وشدد ماكرون على اهمية دعم الجيش لما في ذلك من استقرار للبنان.
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