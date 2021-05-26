قوى الأمن: هذا الخبر كاذب

أعلنت قوى الأمن الداخلي، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، ان "لا صحة للأخبار المتداولة عن وجود سيارة مفخخة قرب مستشفى رزق".واشارت الى انه يتم تداول رسالة ومقطع صوتي عبر تطبيق واتساب عن وجود سيارة مفخخة قرب مستشفى رزق. بعد المتابعة، تبين أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا.لذلك يرجى عدم تداول او نشر مثل هكذا أخبار قبل التأكد من صحتها واستقاء المعلومات من مصدرها الصحيح، منعا لاثارة الخوف بين المواطنين، ولا سيما في هذه الظروف الدقيقة".