لبنان

النيابة العامة ترد على القاضية عون: الباب العالي ينطبق على من لا يتقيد بحدود سلطته

Lebanon 24
26-05-2021 | 12:17
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ردت النيابة العامة على مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون عبر تويتر قائلة: "للتوضيح، إن التوصيف الذي أعطاه أحد الوزراء للقضاء مرفوض ومدان بأشد العبارات، بيد أن القضاء العدلي غير صالح لمساءلته. 
إن توزيع الأعمال بأي نيابة عامة لا يشكل تجريداً من الصلاحيات، والقرار نافذ، وعدم الامتثال له يشكل مخالفة للقانون.
الباب العالي ينطبق على من لا يتقيد بحدود سلطته".
 
وكانت عون غردت قائلة: "مما لا شك فيه أن الذم بأي قاض سواء كان مدعي عام تمييز أم قاضي متدرج هو أمر مرفوض. لكن الذم بالجسم القضائي بأكمله ونعته بالفساد أليس مرفوضا" ايضاً. وتجريد مدعي عام من صلاحياته وكسر القوانين ومخالفتها الا يجب ان يكون مرفوضا ومدانا" ؟؟.أم إنه يحق للباب العالي ما لا يحق لغيره".
 
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