النيابة العامة ترد على القاضية عون: الباب العالي ينطبق على من لا يتقيد بحدود سلطته

ردت النيابة العامة على مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون عبر تويتر قائلة: "للتوضيح، إن التوصيف الذي أعطاه أحد الوزراء للقضاء مرفوض ومدان بأشد العبارات، بيد أن القضاء العدلي غير صالح لمساءلته.إن توزيع الأعمال بأي نيابة عامة لا يشكل تجريداً من الصلاحيات، والقرار نافذ، وعدم الامتثال له يشكل مخالفة للقانون.الباب العالي ينطبق على من لا يتقيد بحدود سلطته".