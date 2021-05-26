لبنان

دوريات وحواجز بين جبل محسن والتبانه لهذا السبب

Lebanon 24
26-05-2021 | 19:59
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يقوم مكتب معلومات طرابلس في شعبة المعلومات بتسير دوريات وإقامة حواجز بين منطقتي جبل محسن والتبانه وذلك للحفاظ على أمن المنطقتين وعدم حصول أي توتر فيها بالإضافة لإنتشار عناصر من قوى الأمن الداخلي في شوارع مدينة طرابلس.
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