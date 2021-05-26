دوريات وحواجز بين جبل محسن والتبانه لهذا السبب

يقوم مكتب معلومات طرابلس في شعبة المعلومات بتسير دوريات وإقامة حواجز بين منطقتي جبل محسن والتبانه وذلك للحفاظ على أمن المنطقتين وعدم حصول أي توتر فيها بالإضافة لإنتشار عناصر من قوى الأمن الداخلي في شوارع مدينة طرابلس.