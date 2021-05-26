إخماد حريق في غرفة للكهرباء داخل مبنى سكني في درب السيم

شب حريق في غرفة كهرباء داخل مبنى سكني في درب السيم جنوب مدينة صيدا. وعلى الفور حضر عناصر الدفاع المدني وعملوا على إخماد الحريق ومنع تمدده. واقتصرت الأضرار على الماديات.