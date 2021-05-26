بالتزكية...حسن صالح نائباً لرئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها

عقد المجلس الإداري لجمعية تجار صيدا وضواحيها اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس الجمعية علي الشريف وحضور الأعضاء.استهل الاجتماع، بحسب بيان للجمعية، ب"الوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة عن روح نائب رئيس الجمعية الراحل قاسم خليفة والنائب السابق للرئيس الراحل أحمد الناتوت، ومن ثم جرت اعادة استكمال عقد المجلس الإداري بعد وفاة خليفة، حيث تم الاعلان عن فوز محمود شريتح بعضوية المجلس، كونه الحاصل على اكبر عدد من الأصوات من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في انتخابات المجلس الحالي، التي جرت في كانون الثاني من العام الماضي 2020.وبعد ذلك فتح باب الانتخاب لموقع نائب الرئيس الذي شغر بوفاة خليفة، ففاز عضو المجلس الإداري الحاج حسن فضل صالح بالتزكية.