المحروقات متوافرة لديها فقط أم ماذا؟

لاحظ العديد من المواطنين إقفال عدد كبير من محطات المحروقات في مناطق عديدة باستثناء محطات شركة الكورال التي تشهد ضغطاً كثيفاً في المناطق المتواجدة فيها لاسيما في الجية والغازية والدامور.



وتساءل مراقبون عما إذا كانت المحروقات متوفرة لدى هذه الشركة فقط أو أن الشركات الأخرى تمتنع عن تصريف المحروقات الموجودة لديها وهو الأمر الذي أثار شكوكاً لدى الكثيرين بأن الشركات تمتنع عن قصد عن توزيعها.



وشددت المصادر على ضرورة تفعيل عملية الرقابة من قبل الأجهزة المعنية. وفي هذا الإطار علم "لبنان 24" من مصادر معنية في قطاع المحروقات أن هناك قراراً لدى إدارة شركة الكورال ببيع البنزين بشكل طبيعي، ولفتت المصادر إلى أنه سيتم توزيع كمية من المحروقات اعتبار من يوم غد بعد فتح الاعتمادات من قبل مصرف لبنان، إلا أن هناك مخاوف من تخزين هذه الكميات الجديدة واحتكارها.وشددت المصادر على ضرورة تفعيل عملية الرقابة من قبل الأجهزة المعنية.